F1: Ferrari, giovedì bagno di folla per Hamilton e Leclerc a Milano

Limitazioni di sicurezza. L'evento di Milano è un'occasione assolutamente da non perdere per vedere da vicino i piloti e il Team Principal, nonché il modo perfetto per far arrivare alla squadra tutto il proprio affetto e mandarle un caloroso in bocca al lupo prima che la stagione entri nel vivo. Per ragioni di sicurezza ci sono delle comprensibili limitazioni: l'accesso alla piazza sarà libero fino al raggiungimento della capienza massima di ogni varco. Chi non dovesse trovare posto, potrà seguire l'evento sui maxischermi allestiti nelle vie adiacenti la piazza. A chi invece non potrà essere a Milano, basterà sintonizzarsi su Sky e in streaming su NOW poco prima delle 17.