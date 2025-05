F1, Domenicali: "Antonelli è il futuro, Ferrari non può sbagliare"

"E' bello avere un pilota italiano qui ad Imola, ma non dimentichiamo che ha solo 18 anni e non dobbiamo mettergli pressioni. Sono sicuro però che Kimi sarà protagonista dello sport italiano anche in futuro". Lo ha detto il ceo della Formula 1 Stefano Domenicali a margine del Gran Premio di Imola di F1, a proposito della prima gara in casa del 18enne della Mercedes Kimi Antonelli. Impossibile non parlare della Ferrari. "Vasseur deve avere la possibilità di lavorare ed essere focalizzato sul progetto e le priorità, perché se non si lavora bene quest'anno poi si rischia di pagare nel 2026. Vediamo come va oggi. Le schermaglie tra i piloti fanno parte della normale dialettica", ha detto Domenicali a Sky.