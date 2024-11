F1, BOTTAS: "NON PIÙ PILOTA SAUBER MA NON L'HO DECISO IO"

"Mi sono reso conto progressivamente che non sarei stato più un pilota Sauber nel 2025, poi si sentivano circolare voci. Ho ricevuto una telefonata e ora è tutto chiaro e definito. Devo solo capire cosa farò ora". Così Valtteri Bottas a Las Vegas in occasione del terzultimo appuntamento della stagione. "La vita continua e mi sta bene così, ci sono tante cose davanti a me", prosegue il pilota finlandese specificando di aver comunque manifestato il suo interesse per il progetto Audi dal 2025 ma senza ottenere un risultato positivo, e aggiunge: "Ho parlato con altri team nel corso dell'anno, perché quando arrivi alla fine del tuo contratto devi fare delle valutazioni. Ma nessun contatto è stato avviato". "Il modo in cui è finita la mia carriera non è il modo migliore perchè non l'ho deciso io, mi piace ancora e adoro correre contro le macchine e i piloti migliori al mondo. Sto cercando di capire quale sia la mossa giusta da fare". E ancora: "Sarebbe precipitoso dire se andare in un'altra categoria perché siamo a dicembre. Devo capire qual è la situazione ideale" "In queste ultime 3 gare? Darò il meglio come sempre - conclude - A Las Vegas sulla carta abbiamo le chances migliori delle tre gare".