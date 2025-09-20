F1, Barcellona prepara la 'tribuna Alonso': "2026 anno speciale"

A Barcellona torna la 'tribuna Alonso'. Dopo i fasti della Marea blu quando il pilota di Oviedo aveva reso la formula 1 popolare in Spagna, il circuito del Montmelò ha annunciato che per il gp del 2026 in programma a giugno ha destinato un'area degli spalti (la tribuna N con vista sulla veloce curva 9, già in vendita i biglietti con kit del tifoso) proprio per celebrare il campione di casa. "Sarà speciale, è un anno importante per la mia carriera sportiva, stiamo pensando di fare qualcosa di più grande - ha detto ad As Alonso, a 44 anni alla guida della Aston Martin - il 2026 è un anno da festeggiare insieme ai tifosi di Barcellona. È un circuito che mi ha visto crescere come pilota e dove abbiamo riunito la Marea Blu a suo tempo, poi l'abbiamo trasformata in Rossa durante l'era Ferrari. Abbiamo stretto un legame con i tifosi in Spagna e nel 2026, poiché sarà una stagione importante per la mia carriera agonistica, nel caso fosse l'ultima, stiamo pensando di rendere Barcellona un weekend speciale per la Spagna".