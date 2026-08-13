Europei nuoto, Barelli: "Curtis bravissima a gestire la pressione"

"Sara è stata bravissima a gestire la pressione e a migliorare ulteriormente. Dimostra piena coscienza dei propri mezzi, la capacità di vivere pienamente le emozioni, ma anche di isolarsi e concentrarsi dei grandi campioni prima delle gare". Lo afferma Paolo Barelli, presidente della Federnuoto e sottosegretario di Stato, dopo l'oro conquistato da Sara Curtis con il record mondiale nei 50 dorso agli Europei di nuoto a Parigi. "Il suo sorriso continua a riempire la piscina e a trasformare i suoi successi in fonte di ispirazione - aggiunge - Sara è un patrimonio dello sport, un esempio per i giovani e un motore di emulazione per tutto il movimento".