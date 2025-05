Europei di canottaggio: due argenti e un bronzo per Italia

Negli Europei di Canottaggio in corso a Plovdiv in Bulgaria l'Italia ha portato a casa due medaglie di argento e una di bronzo. Nel due senza femminile Laura Meriano e Alice Codato sono arrivate seconde a 3.46 dalla Romania al termine di una finale condotta per quasi 1500 metri. Giovanni Codato e Nunzio di Colandrea argento nel due senza maschile. Praticamente uguale (3.49) il distacco dalla corazzata Romania, azzurri capaci di spegnere le velleità di Spagna e Lituana con un ottimo assieme. Nel singolo Pararowing PR1 Giacomo Perini è terzo nella finale dominata dall'inglese Pritchard.