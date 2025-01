Elezioni Federgolf, Cerchiai: "Ripartiamo dal successo della Ryder"

Il colpo più ad effetto nel golf è l'hole in one, la buca in uno ma, le elezioni federali, somigliano più ad un percorso a 18 buche. Lento avvicinamento, buca dopo buca, colpo dopo colpo, swing dopo swing, fino all'ultimo green. Cristiano Cerchiai, veneziano, classe 1965, si sta avvicinando così al traguardo del 3 febbraio quando a Roma è in programma l'assemblea elettiva federale per nominare il successore di Franco Chimenti, totem del mondo golfistico scomparso a ottobre poco dopo la sua settima rielezione. Dottore commercialista, revisore dei conti della FIG, la candidatura di Cerchiai punta sulla continuità gestionale e sulla valorizzazione della solida struttura economico-finanziaria della Federazione. "Chimenti - spiega il candidato presidente Cerchiai - ci ha lasciato una federazione forte ma dalle potenzialità ancora inespresse. L'obiettivo è la crescita del movimento orientandosi di più verso il territorio". La strategia: "Oggi il golf ancora non è visto in maniera corretta: elitario e rivolto agli anziani, occorre utilizzare tutte le strategie di marketing e comunicazione per invertire questo racconto. La Ryder ha fatto conoscere l'Italia come destinazione turistica per il golf. Dobbiamo spingere in questa direzione presentando una federazione dinamica e moderna". L'impressione è che dopo la Ryder si sia perso un po' di tempo per capitalizzare il lascito: "Sicuramente Chimenti aveva in mente di accelerare processi e benefici. Adesso dobbiamo seminare quello che non siamo riusciti a fare. Sono convinto che ne sapremo raccogliere i frutti". Aumento dei tesserati: "Giovani e pubblico femminile sono un target interessante. Se arrivano i genitori poi potranno portare anche i ragazzi". E ancora collaborazione con ex tesserati, "lavorare con i tecnici e gli allenatori che sono i nostri primi interlocutori rispetto al neofita che si avvicina al golf". Poi "accordi programmatici con il ministero del Turismo per lo sviluppo del golf". Cosa rubare da altre federazioni? "il modello di osservatori federali presenti nel tennis. Sono figure professionali che possono supportare i maestri dei circoli. Più amplieremo la base dilettantistica più amplieremo i professionisti a caccia di grandi campioni".