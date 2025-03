Edoardo Savoldi: "Nuovo ciclismo nel segno della continuità e senza fretta nei risultati"

Anche per gli Under 23 manterremo un allenamento settimanale su pista fino a giugno, periodo in cui molti atleti sono ancora impegnati con la scuola e con l'attività su strada. L'obiettivo principale sarà costruire il futuro, quello stagionale il Campionato Europeo a luglio, ma prevediamo anche la partecipazione ad alcune gare internazionali, con la prospettiva magari di arrivare con qualcuno di loro anche al Mondiale Elite. Stiamo lavorando su una progettualità a lungo termine, sviluppando un gruppo che possa crescere in 3-4 anni, con l'aspettativa che alcuni possano diventare competitivi anche per un progetto olimpico.