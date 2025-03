Decima edizione della Mezza di Torino, già 3.500 iscritti

Con 3.500 persone già iscritte e l'obiettivo di arrivare a 5mila partecipanti, sta per tornare la Mezza di Torino, la 21 chilometri di corsa nel centro della città che il 13 aprile festeggia la sua decima edizione. L'evento sportivo Internazionale, organizzato da Base Running e patrocinato da Città e Regione prevede anche la tradizionale distanza classica di 10 chilometri, ed entrambe le corse partiranno alle 8,30 da via Po in prossimità di piazza Castello, con il tracciato più lungo che attraversa i punti più rappresentativi dal punto di vista storico e artistico della città. "Non è solo una corsa, ma un viaggio attraverso la storia, l'arte e la bellezza della città, è la classica di primavera che apre la stagione eventi di Base Running" dice il presidente Alessandro Giannone, sottolineando che "il 7% degli iscritti arriva da fuori Italia". "Questi sono momenti di festa, sport, crescita sociale e culturale e in cui mettiamo anche in mostra la città" sottolinea l'assessore comunale allo Sport, Domenico Carretta, mentre il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Piemonte, Daniele Valle sottolinea che "correre, fare sport, è anche il farmaco più disponibile e meno costoso che abbiamo a disposizione". Per la manifestazione anche quest'anno Base Running coinvolge le studentesse e gli studenti di alcuni Istituti di Istruzione di secondo grado cittadini con percorsi di Pcto, mentre grazie a una nuova partnership con Galielo 18 by Gruppo Koelliker un'equipe di sette fisioterapisti sarà a disposizione degli atleti della mezza maratona per sedute gratuite prima e dopo la gara.