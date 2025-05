Dall’Abetone al Monviso: la sportività di Michele Vivalda corre ora anche su due ruote

Non tutti i gesti che cambiano la storia finiscono sul podio. Alcuni si consumano in silenzio, sotto una pioggia mista a neve, lontano dai riflettori. Ma sono proprio quei gesti che insegnano cosa significhi davvero essere un atleta. Michele Vivalda, 15 anni, cuneese, tesserato per lo Sci Club Sestriere, ha lasciato una firma indelebile sulle piste dell’Abetone. Non con il cronometro. Ma con la coscienza.