Politiche giovani e servizio civile, avanti dialogo Abodi-Regioni

Prosegue il dialogo tra il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e gli Assessori della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sui temi delle politiche giovanili e del Servizio civile universale. Nel terzo incontro la coordinatrice della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e Assessore della Regione Calabria, Caterina Capponi, ha posto al centro dell'attenzione le giovani generazioni, con l'obiettivo di valorizzarne il ruolo attivo nella società e di promuovere politiche in grado di creare opportunità concrete di crescita, inclusione e partecipazione. Abodi ha ribadito l'importanza della condivisione di strategie per valorizzare iniziative e strumenti a beneficio dei giovani aggiornando inoltre sulla ricognizione di alcuni progetti come "Rete", Carta Giovani e Spazi Civici di comunità. Le Regioni hanno confermato la piena disponibilità alla collaborazione così come la necessità dell'incremento del Fondo nazionale per le politiche giovanili e il rafforzamento della quota assegnata direttamente a loro per rafforzare l'azione nei territori. Sul Servizio civile universale le Regioni hanno sottolineato il ruolo chiave del Tavolo tecnico presso il Dipartimento per le politiche giovanili quale sede di coordinamento delle azioni nazionali, evidenziando anche il valore dell'accordo quadro triennale del dicembre 2024 e l'importanza di rafforzare il coordinamento regionale, anche attraverso l'aggiornamento del D.Lgs. 40/2017. Infine, il Ministro Abodi ha annunciato agli Assessori la prossima presentazione di un disegno di legge delega dedicata ai giovani, con l'obiettivo di razionalizzare, armonizzare e rendere più efficace il corpo normativo al servizio delle politiche giovanili.