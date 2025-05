Curling: storica finale per l'Italia ai Mondiali di doppio misto

I Mondiali di doppio misto di curling, in corso di svolgimento a Fredericton (Canada nord-orientale), sono entrati nella fase a eliminazione diretta, alla quale l'Italia si è qualificata dalla porta principale. Difatti la coppia composta da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi Fiamme Oro) aveva vinto tutte le 9 partite di round robin, chiudendo il Gruppo A al primo posto e guadagnando, di conseguenza, accesso diretto alle semifinali. Nella nottata europea fra venerdì e sabato, gli azzurri hanno sfidato l'Estonia (Marie Kaldvee/Harri Lill) per ottenere l'accesso alla finale. È stato un incontro intenso, nel quale il binomio tricolore si è ritrovato in svantaggio 2-4 dopo quattro end. Ribaltata la situazione nel quinto parziale, dove sono stati marcati 3 punti, il match ha successivamente seguito pedissequamente la regola del martello, vedendo la coppia azzurra imporsi per 7-6 all'extra end.