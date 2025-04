Curling, Mondiali: Italia supera Rep. Ceca, ko contro Norvegia

Continua l'edizione 2025 dei Mondiali maschili di curling, in corso di svolgimento nella città canadese di Moose Jaw (provincia del Saskatchewan). L'Italia - rappresentata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ai quali è aggregato Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva - nel quarto incontro del round robin, ha affrontato la Rep. Ceca. Ottima la partenza della rappresentativa tricolore, issatasi sul 6-2 dopo quattro end. Da lì, è stato possibile gestire il vantaggio acquisito, conseguendo il successo con il punteggio di 7-5. Dopodiché, in nottata, l'Italia si è confrontata con la Norvegia. Viceversa, in questo caso gli azzurri si sono ritrovati sotto 2-6 dopo quattro parziali. Il tentativo di rimonta si è rivelato infruttuoso, con Retornaz e compagni alfine sconfitti 8-9. La quarta giornata prevede un doppio impegno per l'Italia. Si comincerà nella tarda serata europea contro la Scozia, dopodiché nella notte fra martedì e mercoledì sarà la volta della sfida al Canada.