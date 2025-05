Curling, Mondiali doppio misto: Italia in semifinale contro vincente di Estonia-Canada

Uscirà dal match fra Canada ed Estonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale dei Mondiali di doppio misto di curling, in corso di svolgimento a Fredericton (Canada nord-orientale). La coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner (entrambi Fiamme Oro) si è difatti guadagnata l'esenzione dai cosiddetti Qualification Games, nei quali saranno impegnate la seconda e la terza classificata di ognuno dei due gironi. Dal canto loro, gli azzurri hanno chiuso al primo posto il Gruppo A con il bilancio di 9 vittorie in altrettanti incontri (quello ormai ininfluente contro l'Olanda, giocato nella serata di giovedì, si è chiuso 8-5 all'extra end). La semifinale dell'Italia comincerà alle 23 europee di venerdì 2. Dopodiché, a seconda dell'esito della partita, sabato 3 il binomio tricolore sarà impegnato o nella sfida per il bronzo (inizio ore 14:30) o nella finale per l'oro (ore 19).