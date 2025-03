Curling: Italia apre i Mondiali con una vittoria e una sconfitta

Una vittoria e una sconfitta per l'Italia nella giornata inaugurale dei Mondiali maschili di curling in Canada, dove gli azzurri si presentano col bronzo iridato conquistato lo scorso anno. A Moose Jaw, nello Saskatchewan, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella, con Giacomo Colli riserva, hanno perso contro gli Stati Uniti e battuto poi la Corea del Sud. Gli azzurri hanno esordito contro gli americani, in un match rimasto in equilibrio sino all'end conclusivo, quando gli Usa hanno avuto il merito di sfruttare al meglio il vantaggio di avere l'ultimo tiro, imponendosi 7-6. Contro i coreani, l'Italia ha invece dominato, spingendo gli avversari ad arrendersi dopo soli sei end, quando il punteggio era già di 9-2. La prossima partita degli azzurri nel loro girone sarà con la Cina, nella notte tra domenica e lunedì.