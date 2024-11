CRICKET: GIOCATORE ITALIANO INSERITO NELL'ASTA DELLA INDIAN PREMIER LEAGUE

Fondata nel 2007 dal Board of Control for Cricket in India (BCCI), l'autorità nazionale che governa lo sport più popolare dell'India, la IPL (Indian Premier League) è composta da 10 squadre appartenenti alle principali città in tutto il territorio indiano. Oltre a essere il campionato di cricket per club più famoso al mondo, è anche uno degli eventi sportivi più seguiti in tutto il pianeta. Un valore del marchio di oltre 11 miliardi di dollari e un giro d'affari legato ai diritti tv che supera i 6 miliardi di dollari, numeri paragonabili a quelli della Premier League di calcio o del football NFL.