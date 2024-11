SCI DI FONDO, COUNTDOWN E GRANDI CAMPIONI: LIVIGNO VERSO LA BWT SGAMBEDA 2024

Livigno Caput Mundi, in questo periodo dell’anno, con le discipline del ghiaccio e della neve che si apprestano ad iniziare le loro stagioni agonistiche, più o meno ovunque, in attesa che l’inverno arrivi davvero. E con il Piccolo Tibet, invece, dove la neve è già arrivata, fin dal 25 ottobre, sotto forma di anello tecnico dello sci di fondo, grazie alla pratica dello Snowfarming. Un’unicità nel panorama nazionale ed europeo che, sommata allo straordinario microclima della zona, attira i migliori atleti del circuito, nelle settimane che precedono il via della Coppa del Mondo.

Presenze di altissimo livello internazionale, che anche in questa stagione, l'ultima prima del grande appuntamento olimpico del 2026, hanno scelto questa meta per affinare la preparazione. Campioni della Nazionale Norvegese di Fondo e atleti del calibro di Johannes Høsflot Klæbo, di Peter Northug e di Lucas Chanavat, avvistati a Livigno in questi giorni, allenarsi fianco a fianco con i giovani prospetti locali e con i semplici appassionati degli sci stretti.

Un legame, quello tra Livigno e lo sci di fondo, che si manifesta anche nel tradizionale appuntamento con la BWT Sgambeda, la classica di inizio stagione giunta alla sua 34ª edizione e momento di grande trasporto collettivo nei confronti dello sport e della disciplina, da parte di tutta la comunità. Partenza e arrivo posti in prossimità del centro abitato, infatti, danno all’intero evento un’ambientazione speciale, dal forte coinvolgimento emotivo, pur nel contesto di circuito di livello tecnico importante.

Appuntamento in calendario per domenica 15 dicembre, quindi ad un mese esatto da oggi, e al quale è ancora possibile iscriversi, online, al prezzo fisso di 60 euro. Occasione imperdibile per assicurarsi un pettorale e vivere una giornata speciale all’insegna dello sport e della cultura, come parte attiva di uno dei momenti più amati e più caratteristici di tutto l’inverno livignasco.

Sabato 14 dicembre invece si terrà la Minisgambeda: una gimkana su un percorso nuovo, con curve, paraboliche e piccole onde per il divertimento di bambini e ragazzi, per le categorie: U10, U12, U14, U16/18.