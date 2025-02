Coppe Davis e Billie Jean King in vetrina a Madonna di Campiglio

I due principali trofei a squadre del tennis mondiale, la coppa Davis Cup e la Billie Jean King, saranno in vetrina a Madonna di Campiglio tra l'11 e il 14 febbraio. Le due coppe vinte delle squadre azzurre verranno esposte presso gli uffici dell'Azienda per il turismo al Centro Rainalter. Quella rendenese è l'ottava tappa del Trophy tour 2025, l'itinerario che porta i due trofei in 80 località italiane attraverso 19 regioni per un totale di 211 giorni di esposizione. Le coppe Davis e Billie Jean King (che in gennaio erano state esposte a Maso Ronco, in provincia di Bolzano) si potranno vedere nei seguenti orari: 9.00-13.00 e 14.30-18.30. "Si tratta di un'occasione singolare - commenta il presidente di Apt Tullio Serafini - per ammirare due trofei dal forte valore simbolico che abbiamo visto innalzare verso l'alto a Malaga lo scorso novembre. Il tennis, è uno sport diffuso anche sul nostro territorio con circoli molto ben radicati e particolarmente attivi a Campiglio, a Pinzolo, a Tione e a Darzo".