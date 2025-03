Coppa Europa di BMX, a Verona Sciortino è terzo tra gli élite

Un passo in avanti rispetto al settimo posto della prima prova e che riflette una crescita generale. Albert Groppo, out ai quarti di finale tra gli U23 nella giornata di apertura, ha reagito con carattere strappando il pass per la finale di oggi. Federico Pasa, tra gli Junior, ha raggiunto due volte la semifinale, mantenendo una buona prestazione. Più complicato, invece, il fine settimana di Pietro Bertagnoli, che non è riuscito a trovare il giusto ritmo di gara. Da segnalare anche la prestazione di Francesca Cingolani, che ieri ha conquistato il primo posto tra le U23 e oggi ha confermato la sua competitività chiudendo al quarto posto.