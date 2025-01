Coppa del Mondo di skicross, Deromedis secondo a Reiteralm, Galli sesta tra le donne

Secondo posto e quarto podio stagionale per Simone Deromedis che nella seconda sfida della tappa di Coppa del Mondo di Reiteralm torna sotto i riflettori per mantenere i colori azzurri sul podio austriaco dopo la terza piazza conquistata da Yanick Gunsch in gara 1. Il trentino - campione del mondo in carica - ha provato a contendere per l'intera vfinale il successo al francese Youri Duplessis che ha però confermato l'ottimo feeling che lo lega al tracciato stiriano. Sul terzo gradino del podio è quindi salito il canadese Kevin Drury, con l'altro francese Terence Tchiknavorian a completare il quadro dei quattro finalisti. Deromedis ha avuto il merito di sfruttare le occasioni che si sono presentate tanto nei quarti, quanto in semifinale, per tornare a presenziare ad una big final dopo la prematura eliminazione ai quarti del giorno precedente. Dopo un'ottima batteria vinta proprio davanti a Deromedis, Dominik Zuech (12esimo) si è fermato nei quarti di finale, con Edoardo Zorzi (27esimo) e Federico Tomasoni (20esimo) out nel primo turno. Sesto posto quindi per Jole Galli nella prova femminile. Dopo aver superato in scioltezza i quarti, la livignasca ha conteso l'accesso alla finale principale alla svizzera Fanny Smith, chiudendo però al terzo posto la semifinale vinta dalla canadese India Sherret che si sarebbe poi imposta nell'atto decisivo davanti alla stessa Smith. A completare il podio è quindi l'altra canadese Hannah Schmidt, coinvolta in una pesante caduta con la connazionale Brittany Phelan. Secondo posto per Galli quindi nella small final alle spalle della francese Marielle Berger Sabbatel; nella loro scia Daniela Maier è terza al traguaro. La Coppa del Mondo di SkiCross da ora appuntamento al 30 gennaio a Veysonnaz (Fra) quando si apriranno le qualificazioni per le due prove in programma l'1 e 2 febbraio.