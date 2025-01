Coppa del Mondo di ski freestyle, Tabanelli da leader classifica Big Air a Kreischberg

Flora Tabanelli si presenterà da leader della classifica di specialità di Coppa del Mondo a Kreischberg, in Austria, nel quarto appuntamento stagionale di Big Air. Dopo essere salita sul podio a Chur, Pechino e Klagenfurt, l'emiliana guiderà il quartetto azzurro convocato per questa seconda tappa consecutiva in Austria; con lei saranno in gara anche il fratello Miro, in cerca di riscatto dopo la prova carinziana della scorsa settimana, Renè Monteleone e Leonardo Donaggio. Il programma della tappa di Kreischberg propone per giovedì 9 gennaio il turno di qualificazione femminile mentre il giorno successivo sono previste le qualifiche maschili seguite alle 18 dalle finali.