COPPA DEL MONDO DI SKELETON, ALESSIA CRIPPA 13/A A YANQING, TRIONFA CINESE ZAO

Alessia Crippa guadagna un'ulteriore posizione e chiude 13esima la prova di Coppa del Mondo di Yanqing (Cina), terza gara stagionale del massimo circuito. Ad imporsi è stata la ventiduenne padrona di casa Dan Zhao che ha saputo cogliere il primo successo della carriera con il tempo di 2'04"27 per precedere la campionessa olimpica in carica Hannah Neise di 0"37 (oro a Pechino 2022 su questo medesimo budello) e la britannica leader della classifica generale Freya Tarbit (+0"41). Quattordicesima a metà gara, la piemontese Crippa ha fatto segnare il dodicesimo parziale nella discesa decisiva, pagando nel complesso un ritardo di 2"03 dalla vincitrice, dopo due run ordinate. Alle sue spalle, diciannovesimo posto per Valentina Margaglio (+3"44) mentre Alessandra Fumagalli (30esima) non aveva saputo centrare la qualificazione alla seconda run. Al termine della tournèe asiatica, Tarbit mantiene la testa della generale con 617 punti davanti a Neise (596) e Zhao (545); Margaglio è 18esima con 284 punti seguita da Crippa, ventesima a quota 222. La prossima tappa di Coppa del Mondo è in programma il 6 dicembre prossimo nella tedesca Altenberg dove è prevista anche la prima prova mista della stagione.