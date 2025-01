La nebbia bassa, sulla Kandahar di Garmisch sta condizionando la prima giornata di prove dell'ultima discesa maschile di Coppa del Mondo prima dell'appuntamento con i Mondiali. Per ora, organizzazione e giuria hanno deciso di ritardare l'ispezione e una decisione sul da farsi è attesa per i prossimi minuti. Il programma della giornata sarà poi modificato di conseguenza. Originariamente lo start era previsto per le 11.30