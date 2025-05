Coppa del Mondo di sci, ipotesi gare di discipline tecniche a Cervinia

"Esplorare la possibilità di organizzare a Breuil-Cervinia delle gare di Coppa del mondo di discipline tecniche, ovvero gli slalom, in parallelo alle gare di velocità che potrebbero essere organizzate a Zermatt, sulla nuova pista per prove veloci del Gornergrat a partire dal 2028". L'ipotesi - ha riferito in Consiglio Valle l'assessore allo Sport, Giulio Grosjacques, rispondendo a un'interpellanza di Dennis Brunod (Rv) - è contenuta in una lettera di Fis e Swiss ski inviata lo scorso 20 gennaio al presidente del comitato organizzatore locale del Matterhorn Cervino Speed Opening, lo svizzero Franz Julen. "In questo modo - ha aggiunto - si realizzerebbe il progetto originario dei due paesi, Italia e Svizzera, coinvolti nell'organizzazione del primo grande evento sportivo transfrontaliero nella storia della Coppa del mondo di sci alpino". Previste per due anni consecutivi, le discese libere maschili e femminili lungo la pista italo-svizzera Gran Becca non si sono a oggi disputate: nell'autunno 2022 per la mancanza di neve, l'anno successivo - posticipate di un paio di settimane - per la troppa neve e il forte vento. Nel 2024 le gare non sono state inserite nel calendario della federazione internazionale. In questo senso, nella stessa lettera "si è ribadita la volontà di mantenere uno scambio costante e costruttivo tra tutte le parti interessate, nonché l'impegno a monitorare costantemente la situazione, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche dei luoghi di eventuale svolgimento di gare di Coppa del mondo, soprattutto nei mesi di ottobre e novembre 2025. Sulla base di queste valutazioni verrà esaminata la fattibilità di future competizioni di discesa libera sulla pista Gran Becca, come previsto nel contratto quinquennale firmato per le stagioni dal 2022-2023 al 2026-2027 compresa". Per Brunod, l'ipotesi di gare di discipline tecniche di Coppa del mondo da svolgersi a Cervinia dal 2028 "è sicuramente un'ottima notizia per la Valle d'Aosta, un'ottima occasione di promozione e valorizzazione del nostro territorio", quindi "ci auguriamo che venga svolto un ottimo lavoro".