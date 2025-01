Coppa del Mondo di sci, caduta per Vonn durante prima prova discesa Cortina

Lindsey Vonn è caduta nel tratto finale della prima prova della discesa libera di Cortina d'Ampezzo, tappa di Coppa del mondo di sci alpino femminile in programma nel weekend. La sciatrice statunitense, tornata di recente a gareggiare nel circo bianco dopo un periodo di inattività di quasi sei anni, si è rialzata ed è riuscita a tagliare regolarmente il traguardo, ma successivamente è entrata nella tenda che ospita l'area medica per essere visitata. Vonn, reduce dal quarto posto nel supergigante di St. Anton della scorsa settimana, a Cortina vanta il record di 12 vittorie in carriera.