Coppa del Mondo di sci,11 azzurre convocate per St. Moritz; Curtoni: "Strada giusta"

Sono Marta Bassino, Vicky Bernardi, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nicol Delago, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Sara Thaler e Asja Zenere le undici convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per la trasferta di Coppa del mondo a Sankt Moritz, dove si disputeranno nel fine settimana due supergiganti (sabato 21 dicembre alle ore 10.30, e domenica 22 dicembre alle ore 11.00. Turno di riposo per Nadia Delago che, dopo la caduta nella seconda discesa di Beaver Creek, godrà di qualche giorno di riposo per rientrare nella prossima tappa dedicata alla velocità di St. Anton dell'11-12 gennaio. Ricordando che sono nove (più Bernardi che ha il posto fisso per questa stagione) i posti a disposizione dell'Italia in questa specialità, c'è grande attesa per il ritorno sulla Corviglia di Elena Curtoni. La valtellinese si procurò l'anno scorso proprio a Sankt Moritz la frattura ossea composta dell'osso sacro e perse tutta la stagione. A Beaver Creek ha rimesso gli sci in gara, ottenendo un ventiquattresimo posto in discesa, ma soprattutto una promettente nona posizione nell'amato supergigante. "Sono abbastanza contenta della trasferta negli Stati Uniti - commenta la 33ene valtellinese dell'Esercito, che a Sankt Moritz vanta quattro dei dodici podi conquistati in carriera, fra cui la vittoria in discesa nel 2022 -, anche se consapevole di non aver ancora sciato al 100%. In supergigante mi sono presentata al cancelletto di partenza con minore agitazione rispetto alla discesa, sto ricostruendo la fiducia piano piano, penso di essere sulla strada giusta. Adesso che ho rotto il ghiaccio posso pensare al futuro, sicuramente il rientro dall'infortunio si è rivelato più difficile rispetto al passato, fisicamente mi sento bene e mentalmente sto lavorando tanto". La squadra azzurra vanta otto vittorie (Goggia in supergigante nel 2023, in discesa nel 2022 e in supergigante nel 2019, Curtoni come detto in discesa nel 2022, Federica Brignone in supergigante nel 2021, Karen Putzer in supergigante nel 2001 e 1999 e Isolde Kostner in discesa nel 1999) e complessivamente 22 podi.