Coppa del Mondo di combinata nordica, la tedesca Gerboth guida dopo il salto a Lillehammer

Primo posto per la tedesca Maria Gerboth al termine della frazione di salto che ha aperto la prova inaugurale della Coppa del Mondo femminile, sul trampolino Hs98 di Lillehammer. La tedesca ha messo a referto un salto da 119,5 punti che le garantirà nella successiva Gundersen di 5km un margine di 7 e 8 secondi sulla norvegese Ingrid Laate (117,7) e sull'austriaca Lisa Hirner (117,5); quinto posto provvisorio per la detentrice della Coppa del Mondo, la norvegese Ida Marie Hagen, che scatterà con 34" di distacco dalla testa. Ventitreesimo posto a parimerito qiundi per la friulana Greta Pinzani e per la trentina Veronica Gianmoena, appaiate con un distacco di 2'53 da Gerboth, con le due gardenesi Daniela Dejori e Anna Senoner in 29esima e 30esima piazza.