Coppa del Mondo di biathlon, Wierer sfiora il podio nella sprint di Anterselva

"E' sempre un piacere per me gareggiare qui in casa, ad Anterselva: per il pubblico, per gli amici ed i familiari, per i fans. E' bello averli così vicini ma devo mantenere la concentrazione: oggi avevo davvero ottimi materiali, mi sono sentita veloce in tutta la pista. Purtroppo ho fatto un errore di troppo rispetto alle altre per potermi giocare il podio". Ottima la prova anche della ventiduenne Martina Trabucchi, esente da errori al tiro per cogliere un prezioso ventesimo posto a 1'24"5 dalla testa, appena davanti ad una buona Michela Carrara (0-2), ventunesima a 1'26"8, con Hannah Auchentaller (1-0) trentesima a 1'43"4 per completare il quartetto azzurro in zona punti. Più attardate ma comunque qualificate per l'inseguimento invece Samuela Comola (1-1), 46esima a 2'04"9 e Rebecca Passler (1-2), 52esima 2'10"8 da Jeanmonnot. Il successo consente a Jeanmonnot di accorciare nei confronti di Preuss in classifica generale: la tedesca resta leader con 814 punti ma la francese si porta a quota 697, con l'assente Elivra Öberg che è terza con 571; Wierer è ora 11esima a quota 346. Domani la tappa di Anterselva propone la sprint maschile, il via alle 14:30.