COPPA DAVIS, ABODI: "GRANDE MOMENTO PER TENNIS ITALIANO"

La vittoria della Coppa Davis di tennis per l'Italia? "Non sono potuto andare a Malaga perché ero già a Bruxelles, avremo modo di mandarci dei messaggi" con Matteo Berrettini, con Jannik Sinner e con gli altri ragazzi. "Io cerco di essere quello del giorno dopo". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, intervenendo in videocollegamento all'evento 'Italia Direzione Nord', a Milano. Per il tennis italiano è un grande momento? "Assolutamente sì. Porta le vittorie e anche molto di più, come" la diffusione dello sport "nelle scuole. Dobbiamo crescere prendendo esempio dai migliori. L'obiettivo - ha aggiunto - è anche vincere, ma fare attività sportiva" è altrettanto importante.