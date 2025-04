Coni: Bebe Vio, Cagnotto e Sara Gama tra candidati consiglio quota atleti

Nomi eccellenti dello sport italiano tra i candidati al consiglio nazionale per il prossimo quadriennio olimpico. Tra i possibili rappresentanti degli atleti ci sono la campionessa paralimpica Bebe Vio, l'iridata a argento olimpico dei tuffi Tania Cagnotto e la stella della nazionale femminile di calcio e della Juventus Sara Gama. In quota tecnici, invece, tra i nomi dei candidati spiccano quelli di Marta Pagnini, ex ginnasta e capitano della nazionale di ritmica azzurra e l'ex allenatore del Torino e vicepresidente dell'Aiac Giancarlo Camolese.