Coni Abruzzo celebra trionfo delle Aran Cucine Panthers Roseto

Il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, ha espresso il suo entusiasmo per lo straordinario traguardo delle Aran Cucine Panthers Roseto che hanno scritto "una pagina storica nel cuore pulsante della pallacanestro abruzzese", conquistando la promozione in Serie A1 di basket femminile, battendo sabato sera la CLV-Limonta Costa Masnaga per 76-66 nella gara 2 della finale dei playoff Techfind Serie A2, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi (Teramo). "Dopo 104 anni di storia della pallacanestro a Roseto degli Abruzzi, una squadra femminile approda per la prima volta in Serie A1. Questo successo va ben oltre lo sport - dichiara il presidente regionale del Coni - è un momento epocale, una conquista che riempie di orgoglio tutta la nostra regione. Le Panthers hanno dimostrato determinazione, talento e spirito di squadra, incarnando i valori più autentici dello sport. Questa promozione è il frutto di anni di impegno e crescita ed è una testimonianza della forza e della passione che questa comunità ha sempre nutrito per il basket". "L'Aran Cucine ha condiviso il viaggio delle Panthers, accompagnando la squadra in un percorso che va ben oltre il parquet, rafforzando il senso di appartenenza e visione condivisa. Questa vittoria - conclude Passacantando - segna un nuovo inizio per la pallacanestro femminile abruzzese e per tutta la comunità di Roseto, destinata a vivere con orgoglio e passione questa storica impresa".