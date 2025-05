Commissario Ue sport: "Ripensare presenza Israele in gare"

Il commissario Ue allo sport, Glenn Micallef, in un'intervista a Politico.eu condanna la terribile situazione umanitaria a Gaza e afferma che il mondo dello sport deve far sentire la sua voce. "Quando si parla di sport, penso che non dovrebbe esserci spazio negli eventi sportivi per chi non condivide i nostri valori", afferma, senza nominare direttamente Israele ma rispondendo a una domanda sull'opportunità che il Paese subisca sanzioni sportive. "Lo sport è uno strumento che usiamo per promuovere la pace, attraverso il quale promuoviamo i diritti umani. Il movimento sportivo è autonomo e prende le proprie decisioni aggiunge - ma noi abbiamo il dovere e la responsabilità di parlare di questi temi e di far conoscere le nostre opinioni".