Ciclismo: Vingegaard salta il Giro di Catalogna

Jonas Vingegaard non è in grado di prendere parte al Giro della Catalogna la prossima settimana (24-30 marzo), ha annunciato il suo team Visma-Lease a Bike. "Jonas Vingegaard non si è ancora ripreso a sufficienza dall'incidente della Parigi-Nizza. Di conseguenza, non prenderà parte alla Volta Ciclista a Catalunya. Gli auguriamo una pronta guarigione!" ha scritto il team su X. Il Giro della Catalogna, giunto alla sua 104a edizione, inizierà lunedì con una prima tappa attorno a San Feliu de Guixols, prevederà tre arrivi in ;;cima alla montagna (La Molina, Montserrat e Queralt) e si concluderà con il tradizionale finale nelle strade di Barcellona e la salita del Montjuic. In assenza di Vingegaard e Tadej Pogacar, il campione in carica che si concentrerà sulla stagione delle classiche, il favorito è lo sloveno Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe).