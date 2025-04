Ciclismo, Tour of the Alps: Frigo vince 3.a tappa, Storer resta leader

Numero di Marco Frigo sulle strade del Tour of the Alps. Il corridore della Israel-Premier Tech, in fuga fin dal mattino, ha vinto la terza tappa, la frazione mossa di 145 km da Sterzing a San Candido, con una azione solitaria di oltre 50 km. Alle sue spalle Jai Hindley (Red Bull-Bora hansgrohe) ha regolato il gruppetto dei migliori, giunto a 19 secondi dal vincitore. Quarta piazza per Giulio Ciccone (Lidl Trek). Nella top ten anche Damiano Caruso (Bahrain Victorious), settimo davanti a Michael Storer (Tudor Pro Cycling), che resta leader della classifica generale con 41 secondi di vantaggio sullo stesso Ciccone e sul giovane francese Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale). Domani è in programma la quarta tappa, 162 km da Sillian ad Obertilliach.