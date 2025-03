Ciclismo, Strade Bianche al via: Pogacar a caccia del tris

Ha preso il via da Siena alle 11.27 l'edizione 2025 delle Strade Bianche Crédit Agricole, prima corsa UCI WorldTour italiana organizzata da RCS Sport e giunta alla sua diciannovesima edizione. Sono 213 i km in programma con partenza dalla Fortezza Medicea e arrivo in Piazza del Campo per un percorso mai così duro con 81.7 km di sterrati suddivisi in 16 settori. Il gruppo è forte di 174 corridori. Il favorito numero 1 è il campione del mondo, nonché vincitore delle edizioni 2022 e 2024, Tadej Pogacar. Lo sloveno insegue il record di tre successi di Fabian Cancellara, un traguardo raggiungibile anche da Michal Kwiatkowski. Tra i rivali più accreditati dello sloveno ci sono Thomas Pidcock, Toms Skujins, Valentin Madouas e Christian Scaroni. Non è partito Matej Mohoric (Bahrain Victorious).