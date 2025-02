Ciclismo, Safiya Alsayegh medaglia d'argento nella cronometro dei Campionati Asiatici

Safiya Alsayegh, talentuosa ciclista emiratina di 23 anni del UAE Team ADQ, ha raggiunto oggi un traguardo storico per il ciclismo degli Emirati Arabi Uniti. Nella prova a cronometro dei Campionati Asiatici di ciclismo su strada, svoltasi a Bueng Si Fai, Thailandia, su un percorso di 32,1 km, Safiya ha conquistato una straordinaria medaglia d'argento.



Ha completato la gara in 43 minuti e 50 secondi, mantenendo una media di 43,939 km/h, posizionandosi a un minuto dalla vincitrice, l'uzbeka Yanina Kuskova. Il bronzo è andato alla giapponese Tsuyaka Uchino.



Questo risultato segna la prima volta nella storia che una ciclista emiratina conquista una medaglia ai Campionati Asiatici. Dopo aver completato gli studi universitari in design, Safiya si è dedicata interamente al ciclismo. Ha partecipato ai primi due training camp in Spagna con le compagne del UAE Team ADQ e ha debuttato nella sua prima gara stagionale in Europa a Maiorca.



Safiya Alsayegh ha detto: “Sono profondamente grata a Dio e non potrei essere più felice. Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo percorso verso la conquista di questa medaglia. Raggiungerla contro le migliori del continente nella prova a cronometro è un sogno che si realizza!

Da quando, nel 2019, ho concluso al quarto posto con una "medaglia di cioccolato" come junior ai miei primi Campionati Asiatici, ho sognato questo momento, l'ho fissato come obiettivo e ho lavorato instancabilmente per raggiungerlo.

La bicicletta TT1 Colnago è stata eccezionale e ha giocato un ruolo significativo nell'aiutarmi a ottenere la medaglia d'argento ai Campionati Asiatici.

Sono immensamente grata all'UAE Team ADQ, a tutto lo staff e agli allenatori per avermi aiutato a raggiungere questo traguardo nella mia carriera ciclistica“.

Sabato 15 febbraio, Safiya tornerà in gara per la prova su strada dei Campionati Asiatici di ciclismo.