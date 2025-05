Ciclismo, Pogacar testimonial di Continental

“Manovre rischiose, valutazioni errate delle situazioni e il pensare solo a sé stessi non fanno vincere le gare. La capacità di Tadej di vedere il quadro generale, insieme al suo straordinario talento, lo rende non solo il miglior ciclista al mondo in questo momento, ma anche il partner perfetto per Continental.” La partnership si concentrerà in particolare sulla considerazione e rispetto tra automobilisti e ciclisti. Sia Pogačar che Continental si impegnano a migliorare il dialogo tra gli utenti della strada e ad aumentare la sicurezza per tutti. “Le strade appartengono a tutti. Con questa partnership, intendiamo promuovere il rispetto reciproco – elemento alla base per la sicurezza su strada, che si tratti di due o quattro ruote”, afferma Egemen Atış.