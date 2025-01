Ciclismo, moto Suzuki "rosa" per il Giro d'Italia

Durante la conferenza stampa inaugurale del MotorBikeExpo di Verona, Suzuki insieme a RCS Sports & Events ha ufficializzato l’accordo che vede Suzuki come moto del Giro d’Italia 2025, in programma dal 9 maggio al 1° giugno, e delle altre manifestazioni ciclistiche del prestigioso circuito “Corsa Rosa”, Strade Bianche, Strade Bianche Women, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Milano-Sanremo,Giro-E, Sanremo Women, Giro D’Abruzzo, Giro Next Gen, Giro D’Italia Women, Gran Piemonte e Il Lombardia. Nell’occasione è stata svelata una Suzuki V-Strom 800DE con una speciale livrea rosa, ispirata alla maglia emblema del Giro d’Italia. La moto è stata presentata accanto alla celebre Coppa del Giro e alla coppa del Giro Donne che sono il simbolo di unione tra il mondo delle due ruote a motore e quello del ciclismo professionistico. Una flotta di 46 moto Suzuki capitanate dalla V-Strom 800DE seguiranno tutte le ciclistiche del giro. Suzuki V-Strom con le sue straordinarie caratteristiche tecniche, la rendono perfetta per supportare gli eventi ciclistici anche più impegnativi. Dotata di un motore bicilindrico parallelo da 776 cc con una potenza di 84 CV e una coppia di 78 Nm, questa moto garantisce eccellenti prestazioni su ogni tipo di percorso. Le sospensioni a lunga escursione, l’ottima protezione aerodinamica e il serbatoio da 20 litri completano il profilo di un mezzo affidabile e versatile.