Ciclismo: Lega sceglie Suzuki, è Mobility Partner per stagione 2025

Grande rilevo assume il supporto reso al servizio di Radioinformazioni in gara, un elemento di collegamento fondamentale tra tutti i soggetti coinvolti nelle manifestazioni e in gara. Muovendosi in perfetta sincronia con il plotone dei concorrenti, Radio Corse assicura informazioni di cronaca della gara, con riguardo anche alla sicurezza, crea i canali per le comunicazioni ufficiali rilasciate dalla direzione gara e dal collegio dei commissari e dà assistenza sul percorso tramite la postazione ponte radio. Il Servizio di Radioinformazioni é altresì in grado di supportare i commentatori, rappresentando la voce unica dal percorso di gara e diffondendo notizie in tempo reale ai giornalisti e agli speaker.