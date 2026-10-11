Ciclismo, la salita di San Luca a Bologna incorona i campioni di Red Bull Scatené

ULTIMO IN BATTERIA, PRIMO PER CREATIVITÀ

Una parte della sfida era cominciata ben prima della partenza, nelle officine e nei garage, tra attrezzi, decorazioni e progetti da finire nelle ore serali. Il premio alla miglior bici custom è andato a Cristian Bonini, pettorale 78, con una bici-razzo ispirata a Wile E. Coyote e Beep Beep, accompagnata da una maschera realizzata con polistirolo e colla a caldo, e alla domanda sul perché di questa scelta ha risposto:

«La vera domanda è: perché no? Scatenati, si può fare tutto, e se ci sei devi fare le cose fatte bene, non a metà. Dovevamo inseguire qualcosa per essere motivati, così mi hanno detto: “Ti mettiamo Beep Beep davanti; hai una bici-razzo, come fai a perdere?”. Effettivamente sono arrivato ultimo della mia batteria, ma almeno siamo arrivati con stile! Il vero team di ingegneri e i progettisti sono dei miei amici. A me è arrivata una telefonata di mercoledì sera: “Abbiamo bisogno di un rider per una bici molto performante”. Come potevo dire di no? Da quel momento, tutte le sere fino all’una in officina a finire il progetto».

Un lavoro che ha portato sulla salita una bicicletta da una ventina di chili e una versione finalmente fortunata del celebre coyote: «La bici pesa una ventina di chili, ma questa volta Wile E. Coyote è riuscito a fare denuncia all’Acme, gli hanno ridato gli attrezzi buoni ed è riuscito a prendere Beep Beep, incredibilmente. E per la maschera, con un po’ di polistirolo e colla a caldo si fa qualsiasi cosa».



IL VERDETTO DEGLI SPACE VALLEY

A scegliere il progetto vincitore sono stati gli Space Valley, un collettivo di creator nato a Bologna nel 2016, che hanno accompagnato la giornata anche al microfono come speaker dell’evento. Dal racconto della gara alla valutazione delle biciclette, Nels e Cesu hanno seguito la competizione e le invenzioni con cui i partecipanti si sono presentati al via.

«È stato davvero difficile scegliere un vincitore perché si sono presentati in molti con idee divertenti e fuori di testa, ma la scelta è ricaduta sulla cura del dettaglio della customizzazione e sul cuore che Cristian ha buttato letteralmente oltre l’ostacolo, visto l’ingombro del suo mezzo», hanno commentato gli Space Valley.