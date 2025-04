Ciclismo, Karlijn Swinkels salta le Classiche delle Ardenne

Siamo spiacenti di comunicare che Karlijn Swinkels non prenderà parte alle prossime Classiche delle Ardenne, tra cui la Brabantse Pijl, l’Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne e la Liège–Bastogne–Liège.



Negli ultimi tempi, Karlijn ha avvertito un fastidio persistente durante l’attività in bici, legato a una sindrome del piriforme. In accordo con lo staff medico e performance del team, è stato avviato un percorso di recupero completo, che comprende modifiche alla posizione in sella, fisioterapia e trattamenti mirati per alleviare il problema e favorire il pieno recupero.



In questa fase, Karlijn e il team hanno deciso congiuntamente di adottare un approccio graduale e prudente. Il ritorno alle competizioni non verrà affrettato: la priorità resta la salute a lungo termine e la possibilità di tornare a correre al massimo livello e senza dolore.

L’obiettivo attuale è un rientro in gruppo entro circa 3–4 settimane.



Ringraziamo tutti per il supporto e la comprensione, e non vediamo l’ora di rivedere presto Karlijn in gara, più forte e in salute.