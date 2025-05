Ciclismo, gli Europei di gravel sbarcano ad Avezzano

Territori come l'Abruzzo, che investono negli eventi ciclistici, rendono un grande servizio a tutto il movimento, dimostrando ancora una volta il valore del nostro sport nella promozione turistica. Ringrazio il presidente Marsilio e la Regione per l'attenzione che rivolgono al ciclismo ed anche l'UEC, pronta a raccogliere queste suggestioni. Sono certo che i Campionati Europei Gravel di Avezzano saranno un successo in linea con la grande tradizione organizzativa del nostro Paese."