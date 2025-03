Ciclismo, Giro Catalogna: quarta tappa e maglia leader a Roglic

Lo sloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) ha vinto in volata la quarta tappa del Giro della Catalogna davanti allo spagnolo Juan Ayuso, strappandogli la maglia di leader della classifica generale. Nella frazione di 188,7 chilometri tra Sant Vicenç de Castellet e Montserrat, Roglic ha resistito al forcing di Auyso, sostenuto dalla sua squadra Uae Emirates, riuscendo ad avere la meglio di mezza ruota. Terzo posto per lo spagnolo Enric Mas. Grazie ai bonus previsto per la vittoria, lo sloveno è ora al comando della classifica, anche se con lo stesso tempo di Ayuso, mentre Mas è terzo con 20'' secondi di ritardo.