Ciclismo: Evenepoel torna a correre, sarà al via della Freccia del Brabante

Remco Evenepoel torna a correre. Il ciclista della Soudal Quick-Step sarà al via della Freccia del Brabante, gara di preparazione in vista delle classiche delle Ardenne in programma venerdì 18 aprile. Il due volte campione olimpico di Parigi 2024 debutterà in questa stagione dopo aver completato il ritiro in altura in Sierra Nevada. "Conto i giorni che mancano per poter tornare a gareggiare con i miei compagni per la prima volta dopo più di sei mesi. E' passato molto tempo dalla mia precedente uscita con la squadra, sono così felice di essere vicino al ritorno - ha raccontato il campione belga - Ho lavorato duramente in tutti questi mesi, ho svolto un solido training camp in Spagna e mi sento bene e motivato. Non correrò con obiettivi specifici, perché la cosa più importante sarà ritrovare il ritmo gara dopo tutto questo tempo". Evenepoel è fermo da inizio dicembre dopo aver riportato le fratture di scapola, mano destra e costola in seguito a una caduta in allenamento.