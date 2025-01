Ciclismo, Evenepoel presto in bici: "Obiettivo essere al 200%"

"Le prime due settimane dopo il mio infortunio sono state difficili, perché è successo proprio quando mi stavo preparando a ricominciare ad allenarmi, ma ho cercato di distrarmi durante le vacanze e ora le cose vanno meglio. Sono quasi cinque settimane che non faccio sport veri e propri, il che significa che sono fermo dalla bici da dieci settimane. Ecco perché la cosa più importante per me è iniziare la mia riabilitazione e salire sui rulli, si spera sabato". Così il pluricampione olimpico Remco Evenepoel ha parlato del suo recupero e degli obiettivi per questa stagione, dove punterà di nuovo a un buon risultato al Tour de France. "Combinerò la pedalata con sedute di fisioterapia. Sono pronto mentalmente a tornare in bici, ma non mi spingerò a dare il massimo fin dall'inizio, perché voglio che la mia spalla si riprenda completamente", ha aggiunto il fuoriclasse belga.

"Il motivo per cui non esco ancora è che la spalla non è pronta ad assorbire gli urti della strada. Spero di ricominciare ad allenarmi all'aperto all'inizio di febbraio, sarebbe lo scenario migliore a questo punto. Come ho detto, non è stato facile quando è successo, soprattutto perché era il mio secondo infortunio da quella parte nello stesso anno - ha raccontato ancora Evenepoel - e arrivavo da un'estate eccellente, che è stato uno dei momenti migliori della mia carriera. Ma ho ricevuto molto supporto dalla mia famiglia e dal mio team e alla fine ho smesso di pensarci e mi sono concentrato solo sulla mia guarigione". Guardando al calendario, il bicampione olimpico ha detto: "Spero di tornare per la Brabantse Pijl, che è vicina a casa mia e mi darebbe una forte motivazione. Penso che sia più facile tornare alle competizioni in corse di un giorno piuttosto che in corse a tappe e adoro le classiche delle Ardenne, quindi spero di essere in forma per allora, tra tre mesi". "Se tutto andrà bene nelle classiche, forse farò anche il Tour di Romandia, giusto per aggiungere un paio di giorni di gara in più. Poi farò il Critérium del Delfinato, i campionati nazionali e, naturalmente, andrò ad alcuni campi di allenamento in quota. Voglio essere al 200% per il Tour de France e, se le cose andranno come previsto e continuerò a migliorare, sono fiducioso di poter partire in grande forma e lottare per un buon risultato", ha concluso Evenepoel.