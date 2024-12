Ciclismo: campagna Uci su sicurezza stradale, Pogacar testimonial

Tadej Pogacar si unirà alla campagna sulla sicurezza stradale #MakeASafetyStatement alla sesta edizione dell'UCI Mobility and Bike City Forum, che si terrà ad Abu Dhabi il 18 e 19 dicembre. Lo ha annunciato l'Unione Ciclistica Internazionale. "Come ciclista professionista, la strada aperta è il mio posto di lavoro e vivo la realtà del pericolo di andare in bicicletta nel traffico quasi ogni giorno - ha dichiarato il campione sloveno - Non sono il solo, poiché milioni di persone in tutto il mondo vanno in bicicletta al lavoro, a scuola o semplicemente per svago. La possibilità delle persone di andare in bicicletta in sicurezza è qualcosa che dobbiamo proteggere. Sono felice di supportare questa campagna e credo che insieme possiamo contribuire a rendere le strade più sicure per tutti, ciclisti e automobilisti". La campagna #MakeASafetyStatement è stata lanciata nel 2023 da Jean Todt, inviato speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale ed ex presidente della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e Team Principal e CEO della Ferrari, in collaborazione con JCDecaux, la società di pubblicità esterna numero uno al mondo.