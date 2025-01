Ciclismo, BePink-Imatra-Bongioanni è il nuovo nome del team

“Siamo felici di ripartire per un altro entusiasmante viaggio assieme alla squadra.“ Dice Manolo Bianchini - CEO e founder di Imatra. “Le atlete accumuleranno indubbiamente tantissimi chilometri durante le loro imprese in giro per il mondo impegnate in un calendario fitto di appuntamenti importanti. Non solo saranno perfette testimonial per la nostra applicazione ma anche autentiche promotrici di uno stile di vita sano e attivo in sella alla bicicletta. Siamo prontissimi a supportarle e a fare il tifo per loro.”