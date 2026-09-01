Ciclismo, arriva il Red Bull Scatené sotto il Portico di San Luca a Bologna

IL FORMAT: QUATTRO BATTERIE, VARI OSTACOLI, UNA FINALE

Quattro batterie da 40 partecipanti si affrontano lungo il percorso; i primi 10 di ogni batteria accedono alla finale, che decreta il vincitore della prima edizione. Si corre su biciclette rigorosamente monomarcia: niente cambio, niente scorciatoie, solo gambe, fiato e sangue freddo. E la pendenza non è l'unica avversaria: lungo il tracciato vari ostacoli, prove e colpi di scena mettono alla prova equilibrio e nervi degli sfidanti.



LA SALITA DELLE ORFANELLE, UN'ICONA DI BOLOGNA

Il palcoscenico non è un percorso qualsiasi. La Salita delle Orfanelle - il nome viene dall'antico orfanotrofio femminile che sorgeva lungo il tracciato - è il tratto più duro dell'ascesa al Santuario della Madonna di San Luca, accanto al portico più lungo del mondo, dal 2021 Patrimonio dell'Umanità UNESCO insieme agli altri portici cittadini. Per i bolognesi è un rito, per i ciclisti un mito: qui si decide ogni anno il finale del Giro dell'Emilia e qui è passato anche il Tour de France nel 2024, tra muri che sfiorano il 18% e scritte dedicate ai campioni di ieri e di oggi.



COME PARTECIPARE

Non serve essere ciclisti professionisti: servono una bici, un'idea vincente e il coraggio di guardare la salita dritta negli occhi. L'iscrizione avviene online, a questo link: i candidati presentano un progetto creativo della propria bici e del proprio outfit, e i più interessanti conquistano un posto in griglia.

In gara è ammessa qualsiasi bicicletta muscolare purché monomarcia, di serie o modificata; e-bike e sistemi di assistenza alla pedalata non sono ammessi. Per prendere il via sono obbligatori il casco e un mezzo con freni e sterzo funzionanti, controllati da una verifica tecnica prima della partenza. Per il pubblico l'accesso è libero e gratuito, lungo il Portico di San Luca e il percorso di gara.



IL PROGRAMMA DI SABATO 10 OTTOBRE