Ciclismo, arriva il Red Bull Scatené sotto il Portico di San Luca a Bologna

01 Set 2026 - 18:16
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Sabato 10 ottobre la storica Salita delle Orfanelle, sotto il Portico di San Luca a Bologna, si trasformerà in un campo di gara decisamente fuori dagli schemi: 160 rider affronteranno 700 metri di salita, 100 metri di dislivello e pendenze fino al 18% in sella a biciclette da città monomarcia, customizzate per l'occasione. È la prima edizione di Red Bull Scatené, una competizione aperta a tutti che unisce performance, creatività e community.

LA SALITA È UGUALE PER TUTTI, LA BICI NO
È il concept che guida la prima edizione. La classifica premia chi pedala più forte, ma ogni rider porta in griglia un mezzo unico, costruito e decorato pezzo per pezzo: la customizzazione non è un dettaglio, è il cuore del format. Accanto alla vittoria sportiva viene assegnato il premio alla miglior bici custom, dedicato all'originalità del mezzo e dell'outfit: conta pedalare forte, ma conta altrettanto presentarsi con l'idea più creativa e la voglia di far divertire tutti.

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IL FORMAT: QUATTRO BATTERIE, VARI OSTACOLI, UNA FINALE
Quattro batterie da 40 partecipanti si affrontano lungo il percorso; i primi 10 di ogni batteria accedono alla finale, che decreta il vincitore della prima edizione. Si corre su biciclette rigorosamente monomarcia: niente cambio, niente scorciatoie, solo gambe, fiato e sangue freddo. E la pendenza non è l'unica avversaria: lungo il tracciato vari ostacoli, prove e colpi di scena mettono alla prova equilibrio e nervi degli sfidanti.

LA SALITA DELLE ORFANELLE, UN'ICONA DI BOLOGNA
Il palcoscenico non è un percorso qualsiasi. La Salita delle Orfanelle - il nome viene dall'antico orfanotrofio femminile che sorgeva lungo il tracciato - è il tratto più duro dell'ascesa al Santuario della Madonna di San Luca, accanto al portico più lungo del mondo, dal 2021 Patrimonio dell'Umanità UNESCO insieme agli altri portici cittadini. Per i bolognesi è un rito, per i ciclisti un mito: qui si decide ogni anno il finale del Giro dell'Emilia e qui è passato anche il Tour de France nel 2024, tra muri che sfiorano il 18% e scritte dedicate ai campioni di ieri e di oggi.
 
COME PARTECIPARE
Non serve essere ciclisti professionisti: servono una bici, un'idea vincente e il coraggio di guardare la salita dritta negli occhi. L'iscrizione avviene online, a questo link: i candidati presentano un progetto creativo della propria bici e del proprio outfit, e i più interessanti conquistano un posto in griglia.
In gara è ammessa qualsiasi bicicletta muscolare purché monomarcia, di serie o modificata; e-bike e sistemi di assistenza alla pedalata non sono ammessi. Per prendere il via sono obbligatori il casco e un mezzo con freni e sterzo funzionanti, controllati da una verifica tecnica prima della partenza. Per il pubblico l'accesso è libero e gratuito, lungo il Portico di San Luca e il percorso di gara.

IL PROGRAMMA DI SABATO 10 OTTOBRE

Ore 12:00 - apre il paddock: arrivano i rider, si preparano le bici, sale la tensione

Ore 14:00 - al via le batterie di qualificazione

Ore 17:00 - la finale che incorona il primo vincitore di Red Bull Scatené

A seguire - premiazione in Via di San Luca, tra musica, balotta e tanta voglia di festeggiare

LE COSE DA SAPERE

Quando e dove: sabato 10 ottobre 2026, Salita delle Orfanelle - Portico di San Luca, Bologna

Il format: 4 batterie da 40 rider, i primi 10 di ciascuna accedono alla finale

Il percorso: 700 metri, 100 metri di dislivello, pendenza massima del 18%, 5 ostacoli

Le bici: muscolari e monomarcia, di serie o modificate; vietate e-bike e assistenza alla pedalata

La sicurezza: casco obbligatorio, freni e sterzo funzionanti, verifica tecnica prima del via

I premi: la vittoria della gara e il premio alla miglior bici custom

Le iscrizioni: online a questo link, con progetto creativo di bici e outfit

Il pubblico: accesso libero e gratuito lungo il Portico di San Luca

Tutte le informazioni sull'evento sono disponibili su redbull.com/it-it/events/red-bull-scatene.

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