Ciclismo, annunciato l'elenco iscritti della Tirreno Adriatico

Sette tappe, 1.147 km e 14.400 metri di dislivello. Sono questi i numeri chiave della Tirreno Adriatico Crédit Agricole che prenderà il via lunedì 10 marzo da Lido di Camaiore per terminare il 16 marzo, come da tradizione, a San Benedetto del Tronto. La 60^ edizione della Corsa dei Due Mari vedrà al via grandi nomi del panorama ciclistico internazionale a cominciare dall'ex campione del mondo, e vincitore di tre frazioni, Mathieu Van der Poel, all'ultimo step in vista della Milano-Sanremo. La lista dei principali cacciatori di tappe include Filippo Ganna, (3 vittorie), Jonathan Milan (2 vittorie), Biniam Girmay, Thomas Pidcock, Olav Kooij, Dylan Groenewegen e Paul Magnier. Grande incertezza anche per quanto riguarda la lotta alla Maglia Azzurra. Tra coloro che si sono portati a casa il Tridente di Nettuno figurano Nairo Quintana (2015, 2017), Michal Kwiatkowski (2018) e Simon Yates (2020), anche se i favori del pronostico vedono in pole position Juan Ayuso e Jai Hindley, rispettivamente secondo e terzo classificato nel 2024. Tra gli iscritti figurano anche Adam Yates, Richard Carapaz, Mikel Landa, David Gaudu, Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, e Derek Gee.