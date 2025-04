Ciclismo: 40 feriti per un maxi incidente a una corsa belga

Oltre 40 ciclisti sono rimasti feriti, uno grave ma non in pericolo di vita, in un incidente durante la Gran Fondo belga, una gara per professionisti e dilettanti,, secondo quanto riportato dai media locali. La gara si svolgeva lungo un percorso di 140 km, con la partecipazione di oltre 2.000 atleti, suddivisi in fasce d'età. L'Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha comunicato che dei 40 ciclisti feriti, sette sono stati ricoverati in ospedale dopo l'incidente e che uno di loro è rimasto gravemente ferito, sebbene la sua vita non sia in pericolo. Secondo i media belgi, l'incidente è avvenuto dopo i primi 8,5 km, quando i ciclisti avevano appena lasciato la diga dei laghi di Eau d'Heure, al confine tra le province di Hainaut e Namur. Secondo alcuni testimoni, al momento dell'incidente un plotone di circa 500 ciclisti stava viaggiando ad almeno 50 km/h.